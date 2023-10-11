مبانٍ مدمرة في غزة لا يزال العشرات عالقين أسفلها وسط محاولات من فرق الإنقاذ لانتشالهم بإمكانيات محدودة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشرت قناة “العربية” فيديوجراف، أوضحت فيه حجم المعاناة التي تعانيها فرق الإسعاف الفلسطينية خلال البحث تحت الأنقاض عن جثث القتلى.

وذكرت أنه لا يزال هناك العشرات من المدنيين عالقين تحت الأنقاض، الذي خلفه القصف الإسرائيلي.

وبينت أن القصف الإسرائيلي المستمر خلف مئات القتلى والجرحى، مشيرة إلى أن الكثر منهم مازالو عالقين تحت الأنقاض.

وأفادت بأن فرق الإسعاف تعاني من نقص شديد في المستلزمات الإغاثية العاجلة، كما أنها تعاني أيضا من صعوبة في الوصول إلى الأشخاص العالقين تحت الأنقاض مع عدم توفر المواد اللازمة لرفع الجثث.