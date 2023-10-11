مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية: جميع الخليج 365 في غزة على وشك التعرض لأزمة كبيرة وعنيفة تتعلق بعدم توافر المياه والكهرباء

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكد مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية “أمجد الشواء”، أن جميع الخليج 365 في قطاع غزة على وشك التعرض لأزمة كبيرة وعنيفة تتعلق بعدم توافر المياه والكهرباء.

وأضاف في تصريحات لـ “الحدث”، أن القصف الإسرائيلي المتواصل أنهم البنية التحتية في قطاع غزة ودمرها كليا، بحيث لم تعد شركات الكهرباء والمياه قادرة على مواصلة تقديم الخدمات للمواطنين.

وأشار إلى أن الوضع الإنساني في قطع غزة يزداد سوءا مع استمرار القصف الإسرائيلي على المنشآت المدنية والمدارس، واستهداف المدنيين العزل.