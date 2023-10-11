جنبلاط: السيد نصرالله لاعب أساسي في الإقليم وأتمنى على "حزب الله" ألا يُستدرج الى الحرب

شدّد رئيس حزب "التقدمي الاشتراكي" السابق وليد جنبلاط،، على أنه سيبقى على موقفه "في تأييد الشعب الفلسطيني، حماس وغير حماس، في رفع الاحتلال"،

ولفت جنبلاط، في حديث لقناة الـ"LBC"، الى أنه "في ما يتعلق بلبنان، نسير في مرحلة خطيرة جدا، ونصحت رسميا وغير رسميا حزب الله بألا يُستدرج، وكان ثمة تبادل لإطلاق النار بين الحزب والإسرائيليين، وأصدر الحزب بيانا واضحاً بأنه رد على الاعتداء نتيجة إطلاق صواريخ من جهة ما، ومجّدداً اليوم أطلقت الصواريخ أو القذائف، أجدد كلامي بألا يُستدرجوا، فسهل جداً أن يبدأ المرء بالحرب وصعب أن يعرف كيف تنتهي، وحتى هذه اللحظة فإن حركة "حماس" تُسيطر على مجريات الأمور بالرغم من كل ما يُقال".

وأكد جنبلاط، على "الوقوف إلى جانب الشعب الجنوبي وكل من يتعرض للاعتداء من قبل إسرائيل، وعلينا ان نعي في لبنان كأفرقاء سياسيين، أن ما من أحد يستطيع أن يقدّم او يؤخر، نستطيع ان نعمل شيئا في الداخل وهو أن نرمم تلك الحكومة، كون قضية رئاسة الجمهورية في الوقت الحاضر أُجّلت، وهو أن ندعم الحكومة كي تستطيع عند الاسوأ ان تقوم بواجباتها صحيا واجتماعيا وعبر الهيئة العليا للاغاثة وسواها".

ورداً على سؤال عما يشاع عن ان هذه الحرب أتت لخلق شرق أوسط جديد، أوضح أن "ليسَ هناك شرق أوسط جديد، لأن القديم كان على شاكلة فلسطين محتلة من قبل إسرائيل وقد قلنا في السابق ومنذ عقود إنَّنا نقبل بحل الدولتين ولكن هذا الطرح سقط ايضاً، منذ ان مات اتفاق أوسلو، منذ عقود ايضاً، لأن هذا الاتفاق لم يلحظ الوضع النهائي للضفة وللأماكن المقدسة المسيحية والإسلامية، اليوم اذا أردنا ان نقول حل الدولتين، فهناك في الضفة الغربية حيث يجب ان تقوم الدولة الفلسطينية ٨٠٠ الف محتل إسرائيلي بالمستوطنات وعليه مستحيل اقامة دولة".

وعما اذا كان خائفًا من انجرار لبنان إلى حرب غير متوقعة، ذكر أنه "من حقي ان أخاف على المواطن اللّبناني وفي النهاية إذا كان قدرنا حرباً جديدة، فيجب علينا توحيد أنفسنا وترك السجالات الداخلية التي عشناها في الملف الرئاسي لنتفرغ إلى حماية المواطن".

ووجه جنبلاط رسالة إلى الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله، قائلاً: "أعلم أن حساباته ليست فقط لبنانية، بل اقليمية، اذ إنه لاعب أساسي في الإقليم، وقد يكون هو الذي يقرر أو لا، ولكن أكرر التمني بألا يُستدرج".