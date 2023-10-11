برلين ـ د.ب.ا: أصدرت الأحزاب الائتلافية المنقسمة في ألمانيا، الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر بيانا مشتركا عبر الأوساط الصحفية، لإظهار الوحدة فيما يتعلق بسياسة الهجرة، ويتضمن ذلك دعم واضح لوضع حد لأعداد المهاجرين. وقال المتحدثون باسم الأحزاب الثلاثة لصحيفة بيلد الألمانية في بيان مشترك»حكومة إشارة المرور وأحزابها المكونة لها تتعاون لتخفيف العبء على بلدياتنا ومن أجل التحكم في الهجرة وتنظيمها وتقييدها بصورة أفضل.ويمثل البيان تغيرا في لهجة حزب الخضر على وجه الخصوص، الذي كان قد تحدث لصالح تحكم بصورة أفضل في الهجرة، ولكنه تجنب الالتزام بوضع حد أقصى للمهاجرين.

كانت هذه تفاصيل خبر الأحزاب الائتلافية فـي ألمانيا تدعم وضع حدود لأعداد المهاجرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.