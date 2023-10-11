شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الخارجية النرويجية: المساعدات الإنسانية لسكان غزة أولوية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت وزيرة الخارجية النرويجية أنيكن هويتفيلدت، اليوم الأربعاء، إن على المجتمع الدولي مواصلة تقديم المساعدات المالية للشعب والمؤسسات الفلسطينية.

وأضافت في بيان: "بصفتي رئيسة مجموعة المانحين الدولية للفلسطينيين، تحث النرويج المجتمع الدولي على مواصلة تقديم المساعدة المالية للشعب الفلسطيني".

العدوان على غزة

قالت عدة دول، من بينها السويد والدنمرك، إنها ستوقف أو تدرس وقف مساعداتها للأراضي الفلسطينية. لكن وزيرة الخارجية النرويجية قالت إن الوضع في المنطقة سيتدهور إذا عُلقت المساعدات.

وأضافت: "المساعدات الإنسانية لأهل غزة يجب أن تكون أولوية قصوى".

كما عبرت عدة دول من الاتحاد الأوروبي عن تأييدها لاستمرار تقديم المساعدات للفلسطينيين، ما أجبر التكتل على التراجع عن إعلانه تعليق المساعدات في وقت سابق من الأسبوع الجاري.