شكرا لقرائتكم خبر عن "العنف لم يقع من فراغ".. مجموعات طلابية بأمريكا تدين العدوان الإسرائيلي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقع طلاب، ضمن أكثر من 30 مجموعة طلابية في جامعة هارفارد الأمريكية، على رسالة ضد الاحتلال الإسرائيلي، بسبب الاعتداءات المستمرة على الفلسطينيين.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الاربعاء، بأن طلاب الجامعة كتبوا: "إن الأحداث لم تقع من فراغ"، محملين دولة الاحتلال وحدها المسؤولية عن وقوع أعمال العنف.

وأثار نشر الرسالة حالة من الجدل من جانب طلاب آخرين في الجامعة، على الصفحة الرئيسية الخاصة بـ "هارفارد كريمسون" "وهي الفرق الرياضية المشتركة بين الكليات في هارفارد".

شهداء العدوان الإسرائيلي

وارتفع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، لليوم الخامس على التوالي، إلى 950 شهيداً.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن من بين الشهداء 490 طفلاً وامرأة، قضوا في عمليات قصف منازلهم، من قبل طائرات الاحتلال الإسرائيلي بشكل مباشر، كما أصيب نحو 5000 بجروح مختلفة.