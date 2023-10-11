شكرا لقرائتكم خبر عن هاري كين يكشف موقف اعتزاله كرة القدم والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قام هاري كين مهاجم منتخب إنجلترا، بالكشف موعد اعتزاله كرة القدم، وما يرغب في تحقيقه قبل اتخاذ هذه الخطوة.

ونشرت صحيفة" موندو ديبورتيفو" الإسبانية، تصريحات لـ هاري كين: بعض الناس تبدأ في اعتقاد أنك انتهيت بمجرد وصولك إلى سن الثلاثين.

وأضاف: لكن من وجهة نظري، لقد وصلت تقريبًا إلى النصف الثاني من مسيرتي، لقد أمضيت تسع أو عشر سنوات على أعلى مستوى وأتمنى أن أفوز بلقب يورو 2028 على أرضنا مع منتخب إنجلترا.

وتابع: آمل أن استمر لمدة 8 أو 9 سنوات أخرى، يجب أن أتعامل مع تقدمي في السن من خلال التدريبات وكيفية التكيف على المباريات بالسنوات المقبلة من عمري.

وأشار: هذا ما سمح للعديد من اللاعبين باللعب لفترة أطول خلال السنوات الماضية مثل كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي.

واختتم: عندما تنظر إلى لاعبين مثلهما وكذلك روبرت ليفاندوفسكي، زلاتان إبراهيموفيتش، لقد تطوروا أكثر بعد تخطيهم سن الثلاثين، لأنك تركز أكثر على كرة القدم بعد الاستقرار في حياتك الشخصية مع أسرتك وأولادك.