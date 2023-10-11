شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس لجنة الحكام الإنجليزية يفجر مفاجأة بشأن خطأ مباراة ليفربول وتوتنهام والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - فجر هاورد ويب رئيس لجنة الحكام الإنجليزية، مفاجأة جديدة بعد اخطاء التحكيم الانجليزي في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريمرليج" خلال الأسابيع القليلة الماضية.

تصريحات رئيس لجنة الحكام الإنجليزية عن التحكيم

وقال ويب أن هناك خطأ جديد في الدوري الإنجليزي من التحكيم خلال أسبوع واحد فقط وهو ما يرفضه بكل تأكيد.

وتابع رئيس لجنة الحكام الإنجليزية في تصريحات نقلتها صحيفة "ذا صن": "بالفعل أخطأ حكم لقاء أرسنال ومانشستر سيتي، وكان من المفترض طرد كوفازيتش لاعب السيتي، بالفعل كوفازيتش محظوظ لأنه ظل في الملعب ولم يتم طرده، وحكم تلك المباراة واحد من أفضل الحكام في العالم".

وتابع ويب خلال تصريحاته: "قمنا باتخاذ بعض الإجراءات الجديدة لمنع تكرار وقائع مثل التي حدثت مع دياز لاعب ليفربول، أحد الأشياء التي سلطت الضوء عليها بشدة هو الحاجة إلى ضبط بعض بروتوكولات الاتصال، والتي تعد ذات قيمة حقًا في تقنية VAR لمنع حدوث هذا النوع من الأخطاء".

يذكر أن فريق ليفربول قد قدم احتجاج رسمي ضد طاقم تحكيم مباراة الريدز أمام توتنهام بسبب إلغاء هدف صحيح له على الرغم من إعادة الكرة من جانب طاقم تحكيم الـ VAR.