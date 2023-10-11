شكرا لقرائتكم خبر عن أسطورة مانشستر يونايتد مديرًا فنيًا لهذا الفريق والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن نادي برمنجهام سيتي الإنجليزي، تعاقده رسميًا مع واين روني أسطورة فريق مانشستر يونايتد الأسبق، خلال الموسم المقبل.

وكان واين روني، قد أعلن رحيله عن قيادة فريق دي سي يونايتد الأمريكي، بعد فشل تأهل النادي إلى الأدوار الإقصائية من مسابقة الدوري الأمريكي للموسم الحالي.

وأعلن برمنجهام سيتي عبر موقعه الإلكتروني في بيان رسمي تعاقده مع واين روني لقيادة الفريق بعقد يمتد لمدة 3 مواسم ونصف أي ينتهي مع نهاية صيف 2026 المقبل.

وأدلى روني بتصريحات رسمية للموقع الإلكتروني لنادي برمنجهام سيتي عقب توقيع العقد قائلًا:" أنا سعيد بوجودي هنا. ومن الواضح جدًا أن لديهم خطة. إنه مشروع يمنحني إحساسًا بالهدف ولا أستطيع الانتظار للبدء".

ماذا قدم واين روني مع دي سي يونايتد؟

لن ينجح واين روني في الوصول رفقة نادي دي سي يونايتد الأمريكي، للأدوار الإقصائية للدوري الأمريكي، بعدما احتل المركز التاسع ضمن جدول ترتيب مجموعة الشرق للدوري.

وقاد روني فريق دي سي يونايتد خلال 15 شهرًا منذ يوليو من 2022 العام الماضي بعد رحيله عن قيادة فريق ديربي كاونتي، خاض خلال تلك الفترة 53 مباراة، نجح في تحقيق الفوز خلال 14 مباراة، بينما تعادل في 13 مواجهة أخرى، وتلقى الهزيمة في 26 لقاء.