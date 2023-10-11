حرق العلم الإسرائيلى داخل مقر نقابة الصحفيين تضامنا مع الشعب الفلسطينى

القاهرة - سامية سيد - حرق عدد من الصحفيين، عصر اليوم الاربعاء، العلم الإسرائيلى، خلال الوقفة التضامنية التى نظموها داخل مقر النقابة، على هامش فعاليات اليوم التضامنى الذى تنظمه النقابة مع الشعب الفلسطينى البطل.

شارك فى الوقفة، خالد البلشى نقيب الصحفيين، وهشام يونس ومحمد سعد عبد الحفيظ و محمود كامل ومحمد الجارحى.

وردد المشاركون فى الوقفة هتافات منها :"فلسطين عربية رغم أنف الصهيونية، الموت الموت لإسرائيل، غزة غزة رمز العزة، شد حيلك يا فلسطين المقاومة هى الحل، بالروح بالدم نفديك يا فلسطين، الطوفان فى فلسطين ما نخلى صهيونى سليم".

وتنظم نقابة الصحفيين يوم تضامنى مع الشعب الفلسطينى البطل الذى يدافع عن أرضه المحتلة ووطنه المسلوب من القتلة المجرمين، وأعلنت النقابة أن الوقفة تأتى تضامنًا مع شعبنا الفلسطينى المقاوم ضد إجرام آلة الحرب والقتل الصهيونية المتوحشة التى تسفك دماء شعب أعزل، وتقصف بيوت المدنيين، وتقتل الشيوخ والنساء والأطفال، وتستهدف المستشفيات بهمجية تليق بسارقى الأوطان.

وبدأ اليوم التضامنى فى الثالثة عصرًا، ويشارك الصحفيون خلاله فى الفعاليات التالية:

- تأريخ ما يتعرض له الشعب الفلسطينى المقاوم من جرائم وحشية وهجمات بربرية بتدوين رسائل مكتوبة للمقاومة الفلسطينية والشهداء في "دفتر تضامن"، وكذلك إشعال الشموع.

- افتتاح معرض للصور والكاريكاتير عن القضية الفلسطينية والشعب الفلسطينى المقاوم، وجرائم الصهاينة المحتلين.

- مؤتمر صحفى للإعلان عن الإجراءات، التى تتخذها نقابة الصحفيين لدعم الأشقاء فى غزة، وكلمتين لنقيب الصحفيين، وممثل سفارة دولة فلسطين.

- عرض فيلم قصير من إعداد التليفزيون الفلسطينى يلخص الأحداث الجارية.

- فقرة شعرية للشاعر الفلسطينى فايق أبوعوكل، والشاعر المصرى أحمد عبادى.

- فقرة مع كورال عباد الشمس الفلسطينى، وفاصل من الأغاني الوطنية الفلسطينية.