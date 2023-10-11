قوى الامن: توقيف مطلوب للقضاء بجرم سرقة في سهل قصرنبا

اشارت المديـريّة العامّـة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامـّة في بيان، الى انه "في إطار المتابعة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لملاحقة المطلوبين للقضاء وتوقيفهم، ونتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة، تمكّنت دوريّة من مفرزة استقصاء البقاع في وحدة الدّرك الإقليمي، من توقيف شخص مطلوب للقضاء، بموجب مذكرة توقيف بجرم سرقة، وذلك في سهل بلدة قصرنبا، ويُدعى خ . ح. (من مواليد عام ١٩97، سوري)، وقد تبيّن أنّ إقامته غير شرعية. وقد سُلِّم الموقوف إلى القطعة المعنية، لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، بناءً على إشارة القضاء المختص".

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