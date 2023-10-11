"النشرة": الطيران الاسرائيلي التجسسي يواصل تحليقه عند الحدود الجنوبية

أفاد مراسل "النشرة" في حاصبيا، بأنّ "الطيران المروحي الاسرائيلي التجسسي يواصل تحليقه فوق مزارع شبعا، وصولا حتى أجواء مناطق في العرقوب وحاصبيا، منفذًا طلعات استكشافية على علو شاهق فوق المنطقة، امتدادًا حتى منحدرات حرمون خراج بلدة شبعا".

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