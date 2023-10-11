قوى الأمن عممت صورة مواطنة خرجت من منزلها في الشويفات ولم تعد

عمّمت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناء على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة: سليمة حسيب عز الدين (من مواليد عام 1968، لبنانيّة) التي غادرت، بتاريخ 10-10-2023، منزلها الكائن في شارع الكنيسة - الشويفات، ولم تعد لغاية تاريخه. علما أنها تعاني من داء الصرع.
وطلبت من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتّصال بفصيلة الشّويفات في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم 433140-05، للإدلاء بما لديهم من معلومات.
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