لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين بحثت بموضوع الغاء عقود الملحقين الاقتصاديين

أشار النائب فادي علامة، بعد جلسة عقدتها لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين، الى أننا "بحثنا بموضوع الغاء عقود الملحقين الاقتصاديين واضطررنا ان نكمل بهذه الجلسة على الرغم من الظروف الصعبة التي نمر بها ولاسيما العدوان الاسرائيلي على غزة وما تشهده غزة من فتك واجرام اسرائيلي بحق المدنيين والاطفال وكان لابد ان نكمل بالجلسة وكنا اتفقنا عليها منذ اكثر من اسبوع".

ولفت علامة، الى أن "الكل يعرف انه تم الغاء عقود الملحقين الاقتصاديين ونحن بامس الحاجة ان يكون لدينا ملحقين اقتصاديين موجودين في سفاراتنا ليساعدوا ويسهلوا فتح اسواق لصادراتنا وتامين فرص عمل للناس وتسويق لصناعة لبنان وللاسف اتخذ القرار واعطبوا مهلة ليتركوا عملهم ويتم وقف البرنامج في اواخر السنة".

وذكر أنه "وزير الخارجية عبدالله بوحبيب لم يرسل ممثل عنه الى اللجنة وهذا امر مستغرب ومستنكر من قبل كل الحاضرين اليوم هذا ملف اساسي وكان هناك ضرورة لتمثيل وزارة الخارجية لانهم المعنيون بهذا الملف".

وأوضح أنه "بعد المداولات كان هناك شبه اجماع على موضوع الملحقين الاقتصاديين وضرورة ان يقوم وزير الخارجية بمراجعة قراره ويقرر من الاكثر انتاجية ويعيد توزيعهم على الاسواق الواعدة للبنان كما طرح موضوع نقل الملحقين الاقتصاديين الى وزارة الاقتصاد او الصناعة لكن علينا ان نعيد تقييم الملحقين الموجودين ومن بينها تخفيض الرواتب واعادة توزيعهم".

وأضاف "اتفقنا ان نطلع هذه التوصيات على ميقاتي وستطلب موعدا منه بحضور الهيئات الاقتصادية والتركيز على اهمية هذا البرنامج وضرورة ان يكمل حتى لو اضطرت الحكومة لتمديد العقود".