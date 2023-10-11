اشارت رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل في تصريح له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الى ان "العالم كله يعلم ان حزب الله وحماس وايران هم حلفاء في محور واحد، ويدعون الى وحدة الساحات، وبالتالي يربطون الشعب اللبناني غصباً عنه في الصراع. نحن لسنا على استعداد ان ينجر لبنان الى هذه الحرب بخاصة اننا دفعنا بما فيه الكفاية ثمن الحرب العربية الاسرائيلية منذ تأسيس هذا الكيان".

كانت هذه تفاصيل خبر سامي الجميل: دفعنا ما فيه الكفاية في الحرب العربية الإسرائيلية ولسنا مستعدين لينجر لبنان اليها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.