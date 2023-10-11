الإعلام الحربي في "حزب الله" نشر مقطع فيديو لاستهداف موقع الجرداح مقابل منطقة الضهيرة

نشر الإعلام الحربي في "حزب الله"، مقطع فيديو يظهر لحظة استهداف تجمعاً لعدد من الجنود الإسرائيليين قرب موقع الجرداح مقابل منطقة الضهيرة بالصواريخ المُوجّهة رداً على الاعتداءات الصهيونية التي أدّت إلى سقوط عدداً من عناصر "حزب الله"، مما أدى إلى سقوط عدد كبير من الإصابات الإسرائيلية المؤكدة في صفوفهم بين قتيل وجريح.

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