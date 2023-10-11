السلطات الاسرائيلية تطلب من سكان عسقلان التزام الملاجىء إثر حدث أمني

طلبت إذاعة الجيش الإسرائيلي من سكان أحياء شمشون وعجمي وجفعات تسيون في عسقلان التزام الملاجىء إثر حدث أمني.

وفي السياق، اشار مراسل القناة 13 العبرية الى ان عددا من المقاتلين الفلسطينيين انسحبوا من "زيكيم" تجاه عسقلان، ويبدو أنهم وصلوا من غزة حديثاً.

وافادت القناة 13 العبرية عن أنباء عن تسلل مسلحين إلى مجلس إشكول، طلب من السكان حبس أنفسهم في البيوت، كما تدور اشتباكات الآن في زيكيم بمجلس شاطئ عسقلان.