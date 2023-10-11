طلبت إذاعة الجيش الإسرائيلي من سكان أحياء شمشون وعجمي وجفعات تسيون في عسقلان التزام الملاجىء إثر حدث أمني.
وفي السياق، اشار مراسل القناة 13 العبرية الى ان عددا من المقاتلين الفلسطينيين انسحبوا من "زيكيم" تجاه عسقلان، ويبدو أنهم وصلوا من غزة حديثاً.
وافادت القناة 13 العبرية عن أنباء عن تسلل مسلحين إلى مجلس إشكول، طلب من السكان حبس أنفسهم في البيوت، كما تدور اشتباكات الآن في زيكيم بمجلس شاطئ عسقلان.
كانت هذه تفاصيل خبر السلطات الاسرائيلية تطلب من سكان عسقلان التزام الملاجىء إثر حدث أمني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.