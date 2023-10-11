شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرازيل يدعو لتدخل إنساني دولي في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ساو باولو - (رويترز)

دعا الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، الأربعاء، إلى وقف إطلاق النار و«تدخل إنساني دولي» في الصراع في إسرائيل والأراضي الفلسطينية، حتى يتسنى وقف «انتهاكات حقوق الإنسان».

وكتب لولا على منصة إكس (تويتر سابقاً) للتواصل الاجتماعي «هناك حاجة ماسة إلى تدخل إنساني دولي... هناك حاجة ماسة لوقف إطلاق النار دفاعاً عن الأطفال الإسرائيليين والفلسطينيين».

وقال لولا، إن حركة «حماس» ينبغي أن تطلق سراح الأطفال الإسرائيليين «الذين اختطفوا من عائلاتهم»، ودعا إسرائيل إلى «وقف القصف للسماح للأطفال الفلسطينيين وأمهاتهم بمغادرة قطاع غزة».

وأضاف أن البرازيل، التي تتولى حاليا رئاسة مجلس الأمن الدولي، ستنضم إلى الجهود الرامية إلى إنهاء الصراع بشكل فوري ونهائي.