شكرا لقرائتكم خبر عن الكرملين: الرئيس الفلسطيني يزور روسيا «في وقت قريب نسبياً» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - موسكو - (رويترز)

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن مستشار السياسة الخارجية بالكرملين يوري أوشاكوف قوله، الأربعاء، إن من المتوقع أن يزور الرئيس الفلسطيني محمود عباس موسكو قريباً.

وقال أوشاكوف «زيارة عباس مقررة. ولا أستطيع تحديد موعد بعينه بعد. في وقت قريب نسبياً».

ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء، العنف في إسرائيل بأنه مروع، قائلاً «ما يحدث في إسرائيل مروع.. والصراع لا يمكن حله دون معالجة قضايا مثل إقامة دولة فلسطينية». لافتاً إلى أن «روسيا تدعم إقامة دولة فلسطينية».

وتابع: «اتساع نطاق الصراع ستكون له تداعيات خطيرة بما في ذلك على الطاقة، والصراع في إسرائيل قد يكون له تأثير على اللوجستيات، ولكن ليس على إنتاج النفط».

واعتبر بوتين أن «سياسة الاستيطان» أحد أسباب العنف في الشرق الأوسط، منوهاً بأنه «من الضروري العمل على تقليل الخسائر في صفوف المدنيين».

وأضاف بوتين أن واشنطن سعت للانفراد وحدها بحل مشاكل إسرائيل، وأنها تفاقم التوترات في المنطقة بنشر قواتها البحرية، مشيراً إلى أن «واشنطن أخفقت في تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي».

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد أبلغ، السبت، وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بأن «استمرار الظلم والقهر اللذين يتعرض لهما شعبنا هو ما يدفع بالأمور نحو الانفجار».

وقال عباس في اتصال هاتفي، إن سبب التصعيد المستمر هو ممارسات المستعمرين والقوات الإسرائيلية، والعدوان على المقدسات الإسلامية والمسيحية.

من جهته، أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، السبت، أن الولايات المتحدة ستدعم إسرائيل، وحذر من أنه لا ينبغي لأي عدو لإسرائيل أن يستغل تلك الهجمات. وأضاف بايدن في البيت الأبيض وبجواره وزير الخارجية أنتوني بلينكن: «لن نتركها أبداً».

وتابع «هذه ليست اللحظة المناسبة لأي جهة معادية لإسرائيل لاستغلال هذه الهجمات».

وارتفعت حصيلة القتلى والإصابات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي جراء المواجهات الأخيرة.