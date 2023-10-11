شكرا لقرائتكم خبر عن مالي تلغي تصريح استئناف الرحلات الجوية لـ «إير فرانس» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - باماكو - (أ ف ب)

قرّر المجلس العسكري الحاكم في باماكو إلغاء التصريح الممنوح لشركة «اير فرانس»، لاستئناف رحلاتها إلى مالي، وفق ما أعلن مسؤولان ماليان كبيران ومسؤول في النقل الجوي، الأربعاء.

وأوضح أحد المسؤولين: «ألغي القرار، لأن الاتفاق تم دون استشارة المسؤولين الأعلى مرتبة».

وكان ناطق باسم شركة «اير فرانس» قد قال لوكالة «فرانس برس»، الثلاثاء: «بالتنسيق مع المديرية العامة للطيران المدني الفرنسي والسلطات المالية، ستستأنف إير فرانس رحلاتها إلى باماكو من مطار باريس شارل ديغول، اعتباراً من 13 تشرين الأول/أكتوبر 2023».

وكانت الشركة قد علّقت رحلاتها إلى مالي (سبع رحلات أسبوعياً) وبوركينا فاسو (خمس رحلات أسبوعياً) في 7 آب/أغسطس، بعد إغلاق المجال الجوي للنيجر المجاورة التي شهدت انقلاباً في 26 تموز/يوليو.

وأضافت الشركة الثلاثاء: «تعمل إير فرانس بتعاون وثيق مع سلطات بوركينا فاسو على استئناف الرحلات في أسرع وقت. وتظل الرحلات إلى نيامي (النيجر) معلقة حتى إشعار آخر».

وكان من المفترض أن تستأنف الرحلات إلى باماكو انطلاقاً من باريس بمعدل «ثلاث رحلات مباشرة أسبوعياً (الثلاثاء والجمعة والأحد)» بحسب المصدر نفسه.

والرحلات التي تبيعها إير فرانس لا يتم تسييرها بطائرات الشركة؛ بل بـ «طائرة بوينغ 777-200 ER من شركة يوروأتلانتيك إيرويز البرتغالية» المتخصصة في تأجير الطائرات لشركات أخرى.

وأضاف الناطق، الثلاثاء، أن «إير فرانس تتابع باستمرار تطور الوضع الجيوسياسي في الأراضي التي تحلّق طائراتها فوقها، وتذكّر بأن سلامة ركابها وطواقمها هي أولويتها المطلقة».