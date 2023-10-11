غينيا الاستوائية تدعم استضافة السعودية لإكسبو وكأس العالم

استقبل رئيس غينيا الاستوائية تيودورو أوبيانغ نغيما مباسوغو، اليوم، وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ عادل الجبير، والوفد المرافق له.

ونقل الجبير خلال الاستقبال، تحيات خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان وتمنياتهما لحكومة وشعب غينيا الاستوائية بالمزيد من التقدم والازدهار، فيما حمله الرئيس مباسوغو تحياته وتقديره لخادم الحرمين ولولي العهد، ولحكومة وشعب المملكة العربية السعودية.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث أوجه تعزيزها ونقلها نحو آفاق أرحب بما يحقق تطلعات البلدين والشعبين بالمزيد من التقدم والازدهار.

وعبر رئيس غينيا الاستوائية خلال اللقاء، عن ترحيبه وتطلعه للمشاركة في القمة السعودية الإفريقية الأولى التي تستضيفها المملكة خلال العام الجاري، وقدم الجبير شكر وتقدير المملكة لدعم جمهورية غينيا الاستوائية في استضافتها لمعرض إكسبو 2030 في مدينة الرياض وكأس العالم عام 2034.

كما التقى خلال الزيارة وزير خارجية غينيا الاستوائية سيميون أويونو إيسونو أنج، وبحثوا خلاله، الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.