محافظ جنوب سيناء يناقش الاستعدادات الخاصة بمواجهة الأزمات والسيول

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء - رضا السيد:

ترأس اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، مؤتمر المتابعة الدوري الأسبوعي، بقاعة المؤتمرات بمجلس مدينة شرم الشيخ، لمتابعة المشروعات الجارية على أرض المحافظة، والوقوف على نسب التنفيذ، وتذليل أية عقبات قد تواجه التنفيذ بالتنسيق مع الجهات المسئولة.

حضرت المؤتمر الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، واللواء أحمد الإسكندراني السكرتير العام، ورؤساء المدن، ومديرو المديريات، وممثلو الشركات والجهات المشرفة والمنفذة للمشروعات.

وأكد المحافظ على جميع رؤساء المدن، بتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية الخاصة جاهزية الشبكة الوطنية لإدارة الأزمات، وكفاءة العاملين بها، والربط والتنسيق بينهم مع ربطها بالغرفة المركزية لإدارة أزمات، والتأكيد على الكفاءة الفنية للمعدات والآلات والأجهزة والسيارات، والعناصر الفنية بشركات المياه، ومحطات المعالجة والصرف الصحي، والكهرباء والغاز، وأيضًا جاهزية مديريات الإسكان، والزراعة، والصحة، ورفع كفاءة كافة إمكانيات المحافظة تحسبًا لأي حدث طارئ خلال الفترة المقبلة.

واستمع المحافظ لعرض مدير عام مديرية الإسكان بالمحافظة، الخاص بتطوير فندق دار الضيافة بمبنى تمكين المرأة بمدينة طور سيناء، وموقف معمل ضبط الجودة بمديرية الإسكان تمهيدًا لافتتاحه قريبا، وإنشاء ملعب خماسي بمدرسة رأس النقب للتعليم الأساسي التابعة لمدينة طابا لخدمة أهالي المنطقة، وعرض موقف المسرح الصيفي بمدينة طور سيناء والمنطقة المحيطة به استعدادًا لافتتاحه في أكتوبر من العام المقبل.

وأكد المحافظ أنه سيجري افتتاح مسجد الصديق بمدينة نويبع يوم الجمعة الموافق 27 أكتوبر الجاري، ونقل شعائر صلاة الجمعة منه على الهواء مباشرةً بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

وعرض رئيس مدينة شرم الشيخ موقف الممشى السياحي بالمدينة، ومقترحات التشغيل للمحلات الملحقة به، وعدد المحلات التي جرى افتتحها وعدد المحلات المطلوب طرحها، و موقف إنشاء 6 ميادين بالمدينة ، وهم "ميدان دلتا شرم، ميدان المحكمة، ميدان العلم نور، ميدان مجلس المدينة، ميدان عامل النظافة"، وموقف تشغيل ساحة انتظار السيارات بحديقة 30 يونيو أمام السوق التجاري القديم بشرم الشيخ، وموقف التاكسي الذكي بالمدينة، وتجديد الزراعات التالفة بالتنسيق مع الشركة المتعاقدة على أعمال صيانة الزراعات، وموقف استكمال أعمال اللاند سكيب والزراعات بالجزيرة الوسطي بالطريق الأوسط بالمدينة.

كما ناقش المحافظ آخر مستجدات التحضير لافتتاح معرض شرم الشيخ الأول للكتاب، المقرر افتتاحه غدًا، والمقرر أن يستمر على مدار 5 أيام، وعرض موقف مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023 – 2024، وموقف الطرح والتعاقد بكافة المدن.

واستعرض رئيس مدينة أبو رديس، موقف جاهزية بحيرة بعبع لموسم السيول، وموقف حديقة المدينة، وطريق الشاطئ.