فتح قناة السويس.. حلمي النمنم يكشف تفاصيل الخلاف بين السادات وتوفيق الحكيم قبل الحرب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنينى :

قال الكاتب الصحفي حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، إن الإعداد لحرب أكتوبر بدأ بتعيين الفريق أول أحمد إسماعيل علي، وزيرا للحربي، الذي كُلف بالخطة والتجهيزات للحرب.

وأضاف "النمنم"، خلال لقائه بالإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، أنه بعد الأزمة التي وقعت بين عدد من المثقفين على رأسهم توفيق الحكيم والرئيس أنور السادات بعد إعلانه مبادرة لإعادة فتح قناة السويس قبل أكتوبر، ولم تتجاوب إسرائيل، تدخل الدكتور عبدالقادر حاتم ونجح في الصلح بين الرئيس السادات وتوفيق الحكيم، مبينًا أن من أسباب انتصار حرب أكتوبر، تماسك الجبهة الداخلية، حتى أن محاصيل القطن والقمح تضاعفت خلال فترة الإعداد للحرب.

وأكد أن القوات المسلحة المصرية حققت يوم 6 أكتوبر أول انتصار قوي وحاسم منذ عهد محمد علي، مؤكدًا أنه عمل عسكري عظيم بكل المقاييس، ومصر دخلت حرب أكتوبر بدون أسلحة هجومية.

وأوضح أن الدولة في ذلك وقت استخدمت طائرات ميج 17 التي كانت في الخدمة منذ سنة 1952 وعدلتها لتكون هجومية أمام جيش كان يروج أنه لا يقهر،مؤكدا أن أشرف مروان مرر معلومة لإسرائيل يوم 5 أكتوبر، بأن مصر وسوريا ستشن الحرب، لكن موشي ديان لم يصدق، وإسرائيل إلى هذا اليوم لم تستوعب ما حدث في حرب أكتوبر.