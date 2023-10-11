شكرا لقرائتكم خبر عن مقرر مساعد بالحوار الوطنى: القضية الفلسطينية محط اهتمام من الدولة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد النائب أحمد عاشور المقرر المساعد للجنة القضية السكانية بالحوار الوطنى البيان الصادر عن مجلس أمناء الحوار الوطني، بشأن إدانة ما تقوم به قوات الاحتلال فى الأراضي الفلسطينية، منوها أن منع الإمدادات الغذائية والصحية من شأنه التسبب فى أزمة إنسانية كبيرة مطالبا بوقف العدوان الفوري على القطاع.

وأكد "عاشور" أن القضية الفلسطينية محط اهتمام من الدولة المصرية قيادة وشعبا على مر العصور، فمصر هي التي تهب لنصرة أشقائنا وتقديم العون سواء ماديا أو معنويا أو التدخل فى وساطة لوقف الاعتداءات.

وأكد النائب أحمد عاشور على أن مصر لن تمل أو تكل من دعم أشقائنا فى فلسطين حتى حصولهم على حقوقهم التاريخية المشروعة و حل الدولتين وفقاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، كما لن تتواني لحظة عن حماية أمنها القومي وسيادتها على أراضيه، مشيدا بتوجيهات القيادة السياسية المصرية، وجهود مؤسسات المجتمع المدني في مصر لتوصيل المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية والعلاجية، وقوافل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموى لدعم الأشقاء في قطاع غزة.