شكرا لقرائتكم خبر عن فؤاد بدراوى يعلن دعمه لعبد السند يمامة فى انتخابات الرئاسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت الهيئة العليا لحزب الوفد اجتماعا لها اليوم الأربعاء لمناقشة خطة دعم الدكتور عبد السند يمامة في انتخابات الرئاسة.

وقال مصدر من داخل الاجتماع المنعقد حاليا، إن فؤاد بدراوى عضو الهيئة العليا لحزب الوفد أعلن دعمه لرئيس الحزب في انتخابات الرئاسة وتمنى له التوفيق والسداد كما طالب بعد المساس بمبادئ حزب الوفد وتطبيق اللائحة.