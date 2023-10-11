شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الجيل يدين الاعتداءات الإجرامية الوحشية لجيش الاحتلال الإسرائيلى فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل إدانته الشديدة للاعتداءات الإجرامية الوحشية لجيش الاحتلال الإسرائيلى وشن طائراته الحربية غاراتها على أهلنا المدنيين فى قطاع غزة، والتى هدمت البنايات الأهلة بالسكان والمستشفيات وسيارات الإسعاف.

وأشار الشهابي إلى وقوف مصر قيادة وحكومة وشعبا وأحزاب سياسية ومنظمات مجتمع مدنى مع الفلسطين ومع تمسكهم بأراضيهم وحقهم فى إقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأعلن رئيس حزب الجيل الشهابي رفضه ورفض الشعب المصرى كل مخطاطات الأعداء لتصفية القضية الفلسطينية، مؤمنا بأن الشعب الفلسطينى البطل والصامد لن يقبل بغير بلده بديلا، لافتا إلى أن الشعب الفلسطينى بنضاله الأسطورى ظل متمسكا بالعودة وقدم تضحيات خلدها التاريخ الإنسانى على مدى سبعين عاما ومازال يكتبها الآن من خلال شجاعة وبطولة المقاومة الفلسطينية.

وشدد الشهابي على رفضه ورفض الشعب الفلسطينى كل المخطاطات الصهيوأمريكية الرامية إلى ضرب المدنيين فى غزة وقتلهم لإجبارهم أما الموت أو ترك أرضهم المقدسة والرحيل إلى سيناء، مؤكدا أن سيناء أرض مصرية ولن تكون إلا أرض مصرية، لافتا إلى أن هذا إيمانه وإيمان المصريين وأيضا إيمان الشعب الفلسطينى.

وأضاف رئيس حزب الجيل، أن القضية الفلسطينية تشهد الآن منعطفا هو الأخطر في تاريخها، مشددا أن المخطط المحتل الصهيونى لتصفية الأراضي الفلسطينية المحتلة من أصحاب الارض وسكانها وإجبارهم على تركها بتخيرهم بين الموت تحت القصف الإسرائيلي أو النزوح خارج أراضيهم سيفشل أمام صمود الشعب الفلسطينى ورفض الشعب المصرى، ودعا إلى تضامن كل الشعوب العربية وحكوماتهم إلى الوقوف بقوة هذه المخطاطات و تداعياتها على ثوابت القضية الفلسطينية والحق الفلسطينى.

وأضاف الشهابى، أن هناك بعض الأطراف والقوى تخدم مخطط الاحتلال وتمهد له مبررات الأمر الواقع لتزكية أطروحات فاسدة تاريخيا وسياسيًا سعى الاحتلال لطرحها على مدار الصراع العربي الإسرائيلي بتوطين أهالى غزة فى سيناء.

وأكد ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل رفض مصر قيادة وشعبا وحكومة له ورفض الإجماع الشعبي الفلسطيني المتمسك بحقه وأرضه له وتصديه لكل هذه المخطاطات الهادفة لتصفية قضيته العادلة.