اعلن وزارة الصحة الإسرائيلية في بيان، بانه "حتى الآن 1300 قتيل إسرائيلي وتم نقل 3192 إصابة منذ بداية العملية التي نفذتها كتائب القسام، من بينها 364 خطيرة، و572 متوسطة".

كانت هذه تفاصيل خبر الصحة الإسرائيلية: حتى الآن 1300 قتيل إسرائيلي وتم نقل 3192 إصابة من بينها 364 خطيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.