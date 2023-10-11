مدير مستشفى الشفاء: المنظومة الصحية في غزة لن تتحمل الوضع والمخزون الاستراتيجي بدأ ينفد

اشار مدير مستشفى الشفاء الى ان "هذه الحرب لم نشهدها من قبل ويبدو أن العالم اتخذ قرارا بتدمير قطاع غزة، لافتا الى اننا نشهد وضعا كارثيا بسبب القصف الإسرائيلي ومعظم الضحايا أطفال.
واوضح مدير مستشفى الشفاء بان المنظومة الصحية في غزة لن تتحمل الوضع بسبب القصف المستمر والمخزون الاستراتيجي بدأ ينفد.
ولفتت الى ان مجمع الشفاء الطبي على وشك فقدان السيطرة بسبب ارتفاع أعداد الضحايا جراء القصف الإسرائيلي المستمر.
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