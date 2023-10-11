الجيش الإسرائيلي: لم نرصد إطلاق أي صاروخ من داخل لبنان ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات

أفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، الى أنه "استكمالًا إلى البلاغ حول اختراق المجال الجوي من داخل لبنان تجاه السيادة الإسرائيلية، لم يتم رصد أي سقوط صاروخي ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات".
وذكر أفيخاي، أن "قوات جيش الدفاع تقوم في هذه الأثناء بمسح المنطقة برًا وجوًا. بالإضافة إلى ذلك، وفي أعقاب التقرير الأولي عن تفعيل الإنذار في منطقة خوف هكرميل، تم رصد إطلاق صاروخ من قطاع غزة. لم يتم إطلاق اي صواريخ اعتراضية عملًا بالسياسة المتبعة".
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