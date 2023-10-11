"النشرة": تحليق مكثف للطيران الاسرائيلي بالمناطق الحدودية والجيش الإسرائيلي يطلق قنابل مضيئة

أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب، عن تحليق مكثف للطيران الحربي الاسرائيلي في أجواء المناطق الحدودية في القطاعات الشرقي والاوسط والغربي، والجيش الإسرائيلي يطلق قنابل مضيئة فوق القطاع الشرقي لجنوب لبنان".

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