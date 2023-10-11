اعلن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي إن "الولايات المتحدة تراقب التطورات على الحدود اللبنانية الإسرائيلية عن كثب ولا ترغب في تفاقم الصراع أو اتساع نطاقه".
واشار كيربي خلال مقابلة أجرتها معه قناة "إم.إس.إن.بي.سي" التلفزيونية، الى اننا "نرى صواريخ تنطلق من جنوب لبنان إلى شمال إسرائيل، نحن نتابع هذا بقلق بالغ بكل تأكيد. لا نرغب في أن نشهد تفاقم هذا الصراع أو اتساع نطاقه".
وأردف أنه لا يعتقد أن من مصلحة إسرائيل أن تقاتل في جبهة ثانية وتدافع عنها.
كانت هذه تفاصيل خبر البيت الأبيض: إطلاق صواريخ من لبنان على إسرائيل أمر مقلق ولا نرغب في أن نشهد تفاقم هذا الصراع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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