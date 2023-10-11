شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن يلتقي الأربعاء ممثلين لليهود الأمريكيين بعد «هجوم حماس» على إسرائيل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن - (أ ف ب)

يلقي الرئيس الأمريكي جو بايدن كلمة، الأربعاء، خلال طاولة مستديرة مع ممثلين لليهود الأمريكيين في الولايات المتحدة، بعدما أبدى على مدى الأيام الماضية دعم واشنطن الراسخ لإسرائيل بعد عملية حركة «حماس».

وأكد البيت الأبيض أن بايدن سيشدد للمشاركين على «دعمه الثابت» لإسرائيل، في أعقاب الهجمات التي نفذتها «حماس»، وسيتطرق إلى «معركته ضد معاداة السامية».

وسيرافق بايدن، داغ إيمهوف زوج نائبته كامالا هاريس، وهو يهودي ويشارك بشكل كبير في التواصل مع اليهود في الولايات المتحدة.

وكان الرئيس الديموقراطي أكد الثلاثاء، أن قوات الشرطة «عززت الإجراءات الأمنية» حول أماكن تجمع فيها أبناء الطائفة اليهودية في مدن أمريكية.

وأضاف أن وزارة الأمن الداخلي ومكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) «يعملان بشكل وثيق مع قوات الأمن المحلية وشركائها من المجتمع اليهودي لكشف ومنع أي تهديدات قد تظهر (على الأراضي الأمريكية) بعد هذه الهجمات».

وكان مستشار الأمن القومي الأمريكي جايك ساليفان أعلن أن بايدن سيجمع فريقه الخاص بالأمن القومي خلال الأسبوع، للبحث تحديداً في هذه المسائل.

وأكد أن البيت الأبيض يريد «ضمان أننا لن نشهد تصاعداً للأعمال المعادية للسامية»، في أعقاب الهجوم غير المسبوق الذي شنته «حماس» على إسرائيل.