شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو| وزير الخارجية البريطاني يفر من قصف صاروخي لـ«حماس» بعد وصوله إسرائيل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لندن - وكالات

أظهر مقطع فيديو متداول وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي، وهو يفر بعد سماعه صفارات الإنذار جراء إطلاق صواريخ من قطاع غزة، خلال زيارته إلى إسرائيل.

وفي وقت سابق، قالت وزارة الخارجية البريطانية، إن كليفرلي، وصل إلى إسرائيل، الأربعاء، لإظهار التضامن مع الشعب الإسرائيلي، في أعقاب الهجمات التي شنتها حركة «حماس».

وذكر متحدث باسم الوزارة: «وصل وزير الخارجية إلى إسرائيل اليوم لإظهار تضامن المملكة المتحدة الراسخ مع الشعب الإسرائيلي في أعقاب الهجمات التي شنتها «حماس»».

وأضاف: «سيلتقي بالناجين من الهجمات وكبار القادة الإسرائيليين، لتأكيد دعم المملكة المتحدة لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها».