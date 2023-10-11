شكرا لقرائتكم خبر عن شعبويو سلوفاكيا سيشكلون ائتلافاً مع اليمين المتطرف واليسار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - براتيسلافا - (أ ف ب)

أعلن زعيم الشعبويين السلوفاك روبرت فيكو، الفائز في الانتخابات التشريعية في سلوفاكيا، الأربعاء، اتفاقاً مع اليمين المتطرف وحزب يساري لتشكيل ائتلاف حكومي.

ووفقاً للمحللين، فإن مثل هذه الحكومة الجديدة قد تغير بشكل جذري السياسة الخارجية لسلوفاكيا وتقرر الابتعاد عن أوكرانيا.

وصرح فيكو للصحافة: «اتفقنا على تشكيل حكومة معاً» مع اليمين المتطرف وحزب يساري.

وأضاف: «هذا هو أساس اتفاق الائتلاف الذي نريد إبرامه في أسرع وقت ممكن».

وتابع: «سيتم إدراج أسماء ووزارات محددة في اتفاق الائتلاف. وسأقدم قائمة الوزراء إلى الرئيس قريباً».

وكان الحزب الشعبوي «سمير-إس دي» برئاسة رئيس الوزراء المكلف روبرت فيكو نال 23% من الأصوات وهزم الحزب الوسطي «سلوفاكيا التقدمية» الذي نال 18% من الأصوات في الانتخابات التشريعية في 30 أيلول/سبتمبر.

وخلال الحملة الانتخابية، تعهد فيكو (59 عاماً) بأن سلوفاكيا لن ترسل بعد الآن «رصاصة واحدة» إلى أوكرانيا، ودعا إلى علاقات أفضل مع روسيا.