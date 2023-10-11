شكرا لقرائتكم خبر عن النرويج تحضّ المانحين على مواصلة تقديم المساعدات للفلسطينيين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أوسلو- أ.ف.ب

حضّت النرويج التي تترأس مجموعة دولية مانحة لفلسطين، الأربعاء، المجتمع الدولي على مواصلة تقديم المساعدات للفلسطينيين.

وقالت وزيرة الخارجية النرويجية أنيكين ويتفيلدت في رسالة إلكترونية إن «الوضع سيتدهور إذا علّق المجتمع الدولي مساعداته أو قلّصها في هذا المنعطف الحرج».

وأعلنت العديد من الدول، ومن بينها النمسا والدنمارك وألمانيا والسويد، أنها ستعلق مساعداتها التنموية، وليس الإنسانية، للفلسطينيين.

وقالت ويتفيلدت: «بصفتها رئيسة لمجموعة لجنة الاتصال المخصصة لتنسيق المساعدة الدولية المقدمة إلى الشعب الفلسطيني، تدعو النرويج المجتمع الدولي إلى مواصلة مساعداته المالية للشعب الفلسطيني».

وأضافت: «ويشمل ذلك الدعم للسلطة الفلسطينية عبر البنك الدولي والمساعدة عبر منظمات دولية مثل منظمة الأمم المتحدة ودعم المنظمات الإنسانية والمجتمع المدني الفلسطيني»، مشيرة إلى أن النرويج ستواصل تقديم مساعداتها.

وقالت: «لا يوجد سبب يدفعنا إلى الاشتباه في أن المساعدات المالية من النرويج استفادت منها حركة حماس أو المجموعات التابعة لها».