شكرا لقرائتكم خبر عن باريس ترجح وجود أطفال فرنسيين بين المحتجزين في غزة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - باريس - (رويترز)

قالت رئيسة الوزراء الفرنسية، إليزابيت بورن، الأربعاء، إن عدة أطفال فرنسيين مفقودون، ويرجح أنهم بين الرهائن المحتجزين في غزة، في أعقاب هجوم حركة «حماس» على إسرائيل، السبت.

وأضافت أمام مجلس الشيوخ الفرنسي «أود التعبير عن الأسى على الضحايا الفرنسيين (في إسرائيل)، وعن القلق على مواطنينا المفقودين الذين هم في وضع مقلق للغاية. بينهم عدة أطفال يُرجح أنهم خُطفوا».

وأوضحت بورن أنه تأكد الآن مقتل عشرة مواطنين فرنسيين في الهجمات، وأن 18، بينهم أطفال، في عداد المفقودين.

وما زال الغموض يحيط بالعدد الإجمالي للرهائن المحتجزين في غزة بعد هجوم السبت.