شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن تؤكد مقتل 22 أمريكياً منذ بدء «هجوم حماس» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن- رويترز

قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، الأربعاء: إن الولايات المتحدة تؤكد مقتل 22 مواطناً أمريكياً على الأقل منذ بدء هجوم حركة «حماس» على إسرائيل.

على صعيد آخر، قال وزير النقل الأمريكي بيت بوتيجيج إن بلاده ما زالت تجري محادثات مع شركات طيران أمريكية بخصوص رحلاتها الجوية إلى إسرائيل.

وعلقت شركة «أمريكان إيرلاينز»، الثلاثاء، كل رحلاتها من وإلى تل أبيب حتى الرابع من ديسمبر/ كانون الأول، ولا توجد شركات طيران أمريكية تسير رحلات إلى إسرائيل حالياً. وقال بوتيجيج للصحفيين على هامش فعالية: «نشجع شركات الطيران في كل من الولايات المتحدة والشركاء الدوليين على إيجاد طرق آمنة للمساعدة على دعم ذلك التنقل» بين الولايات المتحدة وإسرائيل.