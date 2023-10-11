شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تحثّ على «وقف فوري لإطلاق النار» بين إسرائيل وحماس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بكين - (أ ف ب)

تحدث المبعوث الصيني إلى الشرق الأوسط تشاي جون هاتفياً مع مسؤولة فلسطينية، ودعا إلى «وقف فوري لإطلاق النار» بين إسرائيل وحماس، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الصينية، الأربعاء.

وقُتل آلاف الأشخاص منذ الهجوم المفاجئ الذي شنته «حماس» السبت.

تحدث تشاي مع وكيل وزارة الخارجية الفلسطينية أمل جادو، وأكد لها أن «الصين تشعر بحزن عميق إزاء تصاعد النزاع الحالي... وتشعر بقلق عميق إزاء التدهور الخطير في الوضع الأمني والإنساني في فلسطين»، وفق بيان نشرته وزارة الخارجية الصينية.

وأضاف المسؤول الصيني «الأولوية القصوى هي وقف فوري لإطلاق النار وحماية المدنيين»، وفق البيان.

وكان تشاي جون قد تحدث هاتفياً الثلاثاء مع مساعد وزير الخارجية المصري لشؤون الأراضي الفلسطينية أسامة خضر، وقال إن الصين تسعى للعمل مع القاهرة للمساعدة على تخفيف حدة النزاع.

وكرر المسؤول دعوة بكين إلى «تنفيذ حل الدولتين».