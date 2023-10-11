شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن: لا مؤشرات لاعتزام «فاعلين إضافيين» مهاجمة إسرائيل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بروكسل - (أ ف ب)

قال قائد الجيش الأمريكي، الأربعاء، إن واشنطن لم تلحظ أي مؤشرات إلى اعتزام فاعلين إقليميين الانضمام إلى «هجوم حماس» على إسرائيل.

وصرّح رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الجنرال تشارلز براون في مؤتمر صحفي على هامش اجتماع لحلف شمال الأطلسي (ناتو) في بروكسل «لم أر أي مؤشرات إلى أن فاعلين إضافيين سيشاركون في الإضرار بإسرائيل».

وأمر الرئيس جو بايدن بتحريك حاملة طائرات وسفن حربية أمريكية إلى شرق المتوسط، مع إرسال مساعدات عسكرية جديدة لإسرائيل.

وأضاف براون «هذا هو أحد الأسباب التي دفعتنا إلى تعديل انتشار قوتنا. لا فقط دعماً لإسرائيل، بل أيضاً لردع أي عمل مستقبلي».

بدوره كرّر وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، وهو يقف بجوار براون، تحذير بايدن لأعداء إسرائيل من مغبة التدخل في النزاع.

وقال أوستن «لأي دولة، لأي منظمة، لأي شخص يفكر في محاولة الاستفادة من المعاناة في إسرائيل لمحاولة توسيع هذا النزاع أو محاولة إراقة المزيد من الدماء. لدينا كلمة واحدة فقط: لا تفعلوا».