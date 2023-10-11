انت الان تتابع خبر تحذيرات إسرائيلية بعد انباء عن تسلل جوي من لبنان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ودوت صافرات الإنذار تحذيرًا من تسلل طائرات مسيرة إلى حيفا وجلبوع والكرمل ومناطق الجليل الأعلى وطبريا، وفق ما أفادت وسائل إعلام عبرية.

من جهته، قال المجلس الإقليمي في الجليل الأعلى إن "شراعيات عليها مقاتلون دخلت المجال الجوي الإسرائيلي".



بدورها، تحدثت القناة 12 العبرية عن الاشتباه بتسلل 15 طائرة شراعية تحمل مقاتلين من لبنان إلى منطقة أفيميم.

إلى ذلك، طلب الجيش من سكان بلدات بيت شأن وصفد وطبريا الاختباء حتى "إشعار آخر" تخوفًا من "هجوم واسع النطاق".

ولا تزال الحدود اللبنانية الإسرائيلية تشهد تسخينًا متصاعدًا على خلفية الأحداث في غزة، وسط إطلاق صواريخ من جنوبي لبنان وقصف للمدفعية الإسرائيلية.

