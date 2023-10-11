انت الان تتابع خبر أمين بغداد يؤكد تنفيذ المراحل النهائية لتأهيل شارع حيوي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أكد أمين بغداد عمار موسى كاظم، الأربعاء، تنفيذ المراحل النهائية لانجاز تأهيل شارع السندباد لمعالجة الزخم المروري في الزعفرانية.

ونقل بيان للأمانة عن أمين بغداد قوله، "إشارة لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء قامت امانة بغداد بإعادة افتتاح شارع السندباد كطريق مهم يسهم في فك الاختناقات المرورية وخدمة منطقة الزعفرانية بعد اغلاق دام لأكثر من (٤٠) عاماً".

وأضاف أن "الاعمال جارية على تأهيل الطريق بطول ٣.٢٥٠ م وعرض ١٢ م يمتد من منطقة الزيوت النباتية لغاية منطقة سعيدة وهو احد الطرق المهمة في معالجة الزخم المروري التي تعاني منها المنطقة".

ولفت البيان الى أن "دائرة المشاريع بالتعاون مع دائرة بلدية الكرادة تعملان على مدار ٢٤ ساعة لانجاز اعمال التأهيل وعلى وفق المواصفات الفنية المحددة"، مبيناً أن "اعمال الصب شارفت على الانتهاء واعمال مد الارصفة في مراحلها النهائية وجاري تنفيذ الاكساء بطبقة الاساس كمرحلة اخيرة".