انت الان تتابع خبر ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على غزة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الصحة في يبان لها، ان "1100 شخص قتلوا وأصيب 5339 اخرين جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة".

وتواصل إسرائيل، منذ عملية "طوفان الأقصى" التي شنتها حركة حماس، السبت الماضي، قصفها العنيف لقطاع غزة، وسط ترقب ما إذا كان الجيش الإسرائيلي سيشن بالفعل عملية عسكرية برية على القطاع.

