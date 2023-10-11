انت الان تتابع خبر إسرائيل تنفي اختراق "طائرات مسيرة" أو مظليين سمائها والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت القيادة في بيان، إن "تنبيهات اختراق الطائرات في شمال إسرائيل ناتجة عن خطأ".وأضافت، أنه "لم تكن هناك طائرات بدون طيار أو مظليين في السماء فوق البلاد".

وفي وقت سابق، أطلقت قيادة الجبهة الداخلية، إنذاراً من اختراق طائرة من دون طيار في منطقة تكوما غرب النقب الشمالي.

