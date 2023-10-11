شكرا لقرائتكم خبر عن حقوق الإنسان بالنواب: موقف المجتمع الدولى من القضية الفلسطينية "صفر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، أن ما يحدث من المجتمع الدولي حيال القضية الفلسطينية ليس بجديد وهناك ازدواجية في المعايير، موضحا أن المجتمع الغربي دائما ما يتشدق باستخدام ملف حقوق الانسان كأداة للضغط على الدول.

وأضاف طارق رضوان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، على قناة الحياة، أن هناك ازدواجية في المعايير الأوروبية وانتهاكات لحقوق الانسان، مشيرا إلى أنهم حيال الحرب الروسية الاوكرانية نجد الدول الاوروبية تتكالب لتقديم الدعم لأوكرانيا بينما في التعامل مع فلسطين لا نرى إلا شجب ورفض وإدانة.

واستكمل: المجتمع الغربي لم يقدموا شيء لفلسطين والنتيجة صفرية للقضية الفلسطينية، والموقف المصري منذ تاريخ القضية إلى الان لا يستطيع أحد المزايدة عليه والان في حجم كبير من الاتصالات"، لافتا إلى أنهم اصدروا بيان من لجنة حقوق الانسان ومخاطبة الأطراف المعنية ممثلة في دول الاتحاد الاوروبي في القاهرة ودول الغرب ممثلة في امريكا وسيتم ارسال هذا البيان لبرلمان الاتحاد الاوروبي والكونجرس الامريكي.