"سرايا القدس" أعلنت قصف تل أبيب وعسقلان وسديروت برشقات صاروخية كبيرة

أعلنت "سرايا القدس"، أنه "ضمن معركة طوفان الأقصى، قصفنا تل أبيب وعسقلان وسديروت برشقات صاروخية كبيرة ردا على المجازر واستهداف البيوت المدنية".

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