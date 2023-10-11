كتائب القسام: قصفنا تل أبيب بدفعة صواريخ ردا على استهداف المدنيين

اعلنت كتائب القسام عن قصف تل أبيب بدفعة صواريخ ردا على استهداف المدنيين، وقد دوت صافرات الإنذار في الضواحي الجنوبية لمدينة تل أبيب.

بالمقابل، اعلنت قيادة الجبهة الداخلية بان إسرائيل تتعرض لهجوم واسع وعلى جميع السكان دخول الملاجئ.

كما اعلن قائد الجيش الإسرائيلي بانه سنضرب أي مكان يوجد فيه قادة وعناصر حماس في غزة مهما كانت القيود.