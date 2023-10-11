هل فعلاً اطلق "حزب الله" طيور بجع فوق الجليل؟

دار الحديث عبر وسائل الاجتماعي عن اطلاق "حزب الله" طيور بجع فوق مستوطنات اسرائيلية قرب الحدود اللبنانية.
ونقل ناشطو تلك الوسائل خبر تمّ نسبه الى القناة الاسرائيلية ١٣، مفاده: حزب الله أرعب جيشنا وسكان الشمال ، وفي المعلومات التي حصلت عليها القناة من قيادة المنطقة الشمالية أن الحزب أطلق عدداً من طيور البجع المهاجرة التي ربط بأقدامها أضواء اثارت الرعب لدى الجيش والشرطة.
ويُفسر هذا الفعل حديث الاسرائيليين عن دخول طائرات شراعية من جنوب لبنان، ليتبيّن لاحقاً الا وجود لتلك الطائرات ولا التسلل بإتجاه الجليل.
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