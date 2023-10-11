الجيش الاسرائيلي اطلق النارعلى شبان رشقوا موقع العباد وشاب رفع راية "امل" على السياج في سهل مرجعيون

أطلقت قوات الجيش الاسرائيلي النار على شبان رموا الحجارة باتجاه موقع العباد المعادي، الذي يقع مقابل بلدة حولا، من دون وقوع إصابات.

كما تسلق أحد الشبان، منذ قليل، السياج التقني في سهل مرجعيون، مقابل مستعمرة المطلة، حيث رفع راية حركة "أمل"، وألقى أحد عناصر قوات الجيش الاسرائيلي قنبلة صوتية في المحلة من دون وقوع إصابات.