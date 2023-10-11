أطلقت قوات الجيش الاسرائيلي النار على شبان رموا الحجارة باتجاه موقع العباد المعادي، الذي يقع مقابل بلدة حولا، من دون وقوع إصابات.
كما تسلق أحد الشبان، منذ قليل، السياج التقني في سهل مرجعيون، مقابل مستعمرة المطلة، حيث رفع راية حركة "أمل"، وألقى أحد عناصر قوات الجيش الاسرائيلي قنبلة صوتية في المحلة من دون وقوع إصابات.
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الاسرائيلي اطلق النارعلى شبان رشقوا موقع العباد وشاب رفع راية "امل" على السياج في سهل مرجعيون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.