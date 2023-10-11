جنبلاط معلقاً على منشور الرئيس الأميركي: ماذا عن الشعب الفلسطيني وماذا عن غزة؟

قال النائب السابق وليد جنبلاط في تعليق له على منشور للرئيس الأميركي جو بادين على منصة x: “لكن سيد بايدن، أنت ترى جانبًا واحدًا فقط من الصورة لأن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو اتصل بك بالأمس، ماذا عن الشعب الفلسطيني، وماذا عن غزة، أكبر معسكر اعتقال في العالم، هل ستتركهم ليحرقوا بالقنابل الإسرائيلية؟".
وتابع جنبلاط: "يؤسفني أن أكون صريحًا أو قاسيًا ولكن يجب أن أخبرك بالحقيقة. تتذكر أننا التقينا منذ فترة طويلة، ويجب عليك الدعوة إلى وقف إطلاق النار ووقف هذا الهبوط إلى الجحيم. الحل الوحيد هو التسوية السياسية. مع خالص تحياتي سيدي".
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