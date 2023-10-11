أفادت معلومات "الجديد"، بأن "رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي سيبدأ الكشف عن الموقف الرسمي اللبناني من العدوان الاسرائيلي على غزة تباعاً خلال ترؤسه جلسة مجلسِ الوزراء الخميس". وكشفت مصادر حكومية لـ "الجديد"، عن "اتصالات عدة يتلقاها رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي لمعرفة نوايا حزب الله وكذلك لنقل رسائل تحذيرٍ من أجل تجنّبِ التصعيد".

كانت هذه تفاصيل خبر "الجديد": اتصالات عدة يتلقاها ميقاتي لمعرفة نوايا "حزب الله" ولنقل رسائل تحذيرٍ من أجل تجنّبِ التصعيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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